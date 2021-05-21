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МИД Польши запросил разъяснения по поводу слов генпрокурора Беларуси

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Польше считают, Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага, пишет TUT.BY.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что получены сведения о еще живых нацистских преступниках, принимавших участие в действиях карательных батальонов во время ВОВ на территории Беларуси - в первую очередь это касается литовских батальонов СС и Армии Крайовой. В Польше считают, Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага, передает wnp.pl.

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Свою позицию по этому поводу МИД Польши довел до временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве.

— МИД запросил разъяснения, носят ли высказывания генерального прокурора публицистический характер, или представляют официальную позицию белорусских властей и являются новыми руководящими принципами в отношениях с Польшей, — заявили в МИД Польши.

В МИД Польши полагают, что последние шаги белорусских властей в сфере исторической памяти зародились не в Минске. Но считают, что Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага.

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Теги: Минск
 
 
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В Польше считают, Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага.
 
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