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В Минске погиб ребенок
Источник материала: Навiны
Тело 13-летнего мальчика было обнаружено родителями ребенка накануне вечером в одной из столичных квартир.
По данным СК, мальчик находился один дома. Когда родители вернулись, то увидели тело сына без признаков жизни: «Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а лева нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом. Родители незамедлительно стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но спасти мальчика не удалось».
Предварительная причина смерти — электротравма. Следователи рассматривают версии о неисправности или неправильном подключения духового шкафа.
В СК подчеркнули, что семья в социально опасном положении не находится.
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Тело 13-летнего мальчика было обнаружено родителями ребенка накануне вечером в одной из столичных квартир.
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