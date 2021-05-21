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В Минске погиб ребенок

21.05.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тело 13-летнего мальчика было обнаружено родителями ребенка накануне вечером в одной из столичных квартир.

В Минске погиб ребенок
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По данным СК, мальчик находился один дома. Когда родители вернулись, то увидели тело сына без признаков жизни: «Левая рука ребенка находилась на радиаторе отопления, а лева нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом. Родители незамедлительно стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но спасти мальчика не удалось».

Предварительная причина смерти — электротравма. Следователи рассматривают версии о неисправности или неправильном подключения духового шкафа.

В СК подчеркнули, что семья в социально опасном положении не находится.

 

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Тело 13-летнего мальчика было обнаружено родителями ребенка накануне вечером в одной из столичных квартир.
 
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