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Сооснователь Tut.by рассказал о дальнейших планах после закрытия сайта

21.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на пресс-конференции, посвященной делу Tut.by, его соучредитель Кирилл Волошин рассказал, что во время обысков силовики изъяли серверы, программное обеспечение и дисковые накопители.

Он также добавил, что редакции не удается восстановить портал ни на зеркальных сайта, ни под каким-либо другим адресом.

«Скажем так, исчезновение доступа к нашим серверам немножко даже похоже на рейдерский захват», — сказал он.

Кроме того, он рассказал о своих планах после закрытия сайта. Волошин добавил, что в компании собираются чинить мобильные приложения, будут пробовать перезагружать Tut.by на другом домене.

Он подчеркнул, что будет обращаться в Мининформ за официальным постановлением с перечислением новостей, которые власти считают нарушением законодательства, чтобы удалить их.

«С 2019 года мы подавали бизнес-план несколько раз и переделывали его. „Тут Бай Медиа“ проходило регулярные проверки бухгалтерии и отчитывалось в ПВТ. До 18-го числа никаких нареканий нам не поступало», — заявил Волошин.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня на пресс-конференции, посвященной делу Tut.by, его соучредитель Кирилл Волошин рассказал, что во время обысков силовики изъяли сервера, программное...
 
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