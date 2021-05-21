МАЗ говорит, что зарплату работников станут перечислять вместо «Приорбанка» в «Банк „БелВЭБ“». Работники: нам предлагают только «Беларусбанк»

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе стало известно, что после почти 20 лет сотрудничества Минский автомобильный завод расторгает зарплатный проект с частным «Приорбанком» и оставляет государственный «Беларусбанк». Тем, кто не согласен уходить из «Приорбанка», предложили два варианта: получать зарплату в «Приорбанке», но взять на себя оплату комиссии, или получать деньги в кассе завода.





Руководство МАЗа пояснило Onliner, что причиной перехода в другой банк стала оптимизация затрат. Кроме того, на место «Приорбанка» придет «Банк „БелВЭБ“».

«Ввиду дальнейшего развития и укрепления сотрудничества с основными кредитующими банками ОАО „Беларусбанк“ и ОАО „Банк «БелВЭБ»“, ОАО „МАЗ“… будет осуществлять зачисление заработной платы на лицевые счета данных банков», — сообщала Елена Хатеева.

Сегодня история получила продолжение. После публикации к нам обратились работники предприятия, которые сообщили, что впервые слышат про зарплатный проект с «БелВЭБ». Им по-прежнему предлагают на выбор «Беларусбанк» или наличные в кассе предприятия. На проходной завода появилось объявление о том, что предприятие организует встречи с сотрудниками «Беларусбанка», в ходе которых можно будет получить зарплатную карточку банка и ответы на другие вопросы. Про «БелВЭБ» таких объявлений работники не видели.





«Нам ничего про зарплатной проект с „БелВЭБ“ не говорили, в бухгалтерию по телефонам дозвониться не удалось. Только из интернета и узнали, что, оказывается, еще есть вариант с „БелВЭБ“», — сообщил работник предприятия Иван.

Кроме того, работники и сегодня продолжают получать то же уведомление, в котором им предлагается перейти только в «Беларусбанк», про «Банк „БелВЭБ“» в нем по-прежнему ни слова.

«Сегодня мне выдали такую писульку под подпись — и все, ознакамливайтесь и делайте как сказано. Про „БелВЭБ“ ничего в письме нет, и про него ответить мне не смогли. Выходит, что, хотя „Приорбанк“ отменил любые комиссии, нам не оставляют выбора — только „Беларусбанк“. Это уже принудиловка и безальтернативный вариант», — считает еще один работник завода.

Кроме того, из нового уведомления исчезла строчка про комиссионное вознаграждение, которое якобы должен будет платить работник, оставшийся в «Приорбанке», но появилась новая: «Независимо от комиссионного вознаграждения в ОАО „Приорбанк“, заработная плата будет зачисляться только на счета ОАО „АСБ Беларусбанк“».



Уведомление работника от 12 мая



Уведомление работника от 21 мая

Из этого можно сделать вывод, что, если кто-то не откроет счет в «Беларусбанке», его зарплата будет выдаваться в кассе предприятия по ведомости наличными и не переводиться на карточку, потому как счетов в «Приорбанке» уже не будет. То есть зачислять в этот банк зарплату работников с комиссией руководство передумало.

Мы написали запрос руководству МАЗа, чтобы уточнить, действительно ли предприятие переводит зарплаты работников не только в «Беларусбанк», но и в «Банк „БелВЭБ“». На что получили следующий ответ за подписью заместителя гендиректора по финансам Елены Хатеевой на красивом официальном бланке: «Доброго дня! Настоящим сообщаю, что отказываюсь от дальнейших комментариев».





Также мы попытались узнать в «Банке „БелВЭБ», знают ли там о зарплатном проекте с заводом и почему работники о нем не в курсе. Как только получим ответ — сразу его опубликуем.

Напомним, 87,74% акций «Приорбанка» принадлежат австрийскому банку Raiffeisen CIS Region Holding. У «Банка „БелВЭБ“» главный акционер — Россия, 97,52% акций «Банка „БелВЭБ“» принадлежат российской корпорации развития «ВЭБ.РФ». Основным акционером «Беларусбанка» является Госкомитет по имуществу Беларуси, которому принадлежит 99,11% акций банка.