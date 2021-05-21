ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАЗ говорит, что зарплату работников станут перечислять вместо «Приорбанка» в «Банк „БелВЭБ“». Работники: нам предлагают только «Беларусбанк»

21.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе стало известно, что после почти 20 лет сотрудничества Минский автомобильный завод расторгает зарплатный проект с частным «Приорбанком» и оставляет государственный «Беларусбанк». Тем, кто не согласен уходить из «Приорбанка», предложили два варианта: получать зарплату в «Приорбанке», но взять на себя оплату комиссии, или получать деньги в кассе завода.

МАЗ говорит, что зарплату работников станут перечислять вместо «Приорбанка» в «Банк „БелВЭБ“». Работники: нам предлагают только «Беларусбанк»

Руководство МАЗа пояснило Onliner, что причиной перехода в другой банк стала оптимизация затрат. Кроме того, на место «Приорбанка» придет «Банк „БелВЭБ“».

«Ввиду дальнейшего развития и укрепления сотрудничества с основными кредитующими банками ОАО „Беларусбанк“ и ОАО „Банк «БелВЭБ»“, ОАО „МАЗ“… будет осуществлять зачисление заработной платы на лицевые счета данных банков», сообщала Елена Хатеева.

Сегодня история получила продолжение. После публикации к нам обратились работники предприятия, которые сообщили, что впервые слышат про зарплатный проект с «БелВЭБ». Им по-прежнему предлагают на выбор «Беларусбанк» или наличные в кассе предприятия. На проходной завода появилось объявление о том, что предприятие организует встречи с сотрудниками «Беларусбанка», в ходе которых можно будет получить зарплатную карточку банка и ответы на другие вопросы. Про «БелВЭБ» таких объявлений работники не видели.

МАЗ говорит, что зарплату работников станут перечислять вместо «Приорбанка» в «Банк „БелВЭБ“». Работники: нам предлагают только «Беларусбанк»

«Нам ничего про зарплатной проект с „БелВЭБ“ не говорили, в бухгалтерию по телефонам дозвониться не удалось. Только из интернета и узнали, что, оказывается, еще есть вариант с „БелВЭБ“», — сообщил работник предприятия Иван.

Кроме того, работники и сегодня продолжают получать то же уведомление, в котором им предлагается перейти только в «Беларусбанк», про «Банк „БелВЭБ“» в нем по-прежнему ни слова.

«Сегодня мне выдали такую писульку под подпись — и все, ознакамливайтесь и делайте как сказано. Про „БелВЭБ“ ничего в письме нет, и про него ответить мне не смогли. Выходит, что, хотя „Приорбанк“ отменил любые комиссии, нам не оставляют выбора — только „Беларусбанк“. Это уже принудиловка и безальтернативный вариант», — считает еще один работник завода.

Кроме того, из нового уведомления исчезла строчка про комиссионное вознаграждение, которое якобы должен будет платить работник, оставшийся в «Приорбанке», но появилась новая: «Независимо от комиссионного вознаграждения в ОАО „Приорбанк“, заработная плата будет зачисляться только на счета ОАО „АСБ Беларусбанк“».


Из этого можно сделать вывод, что, если кто-то не откроет счет в «Беларусбанке», его зарплата будет выдаваться в кассе предприятия по ведомости наличными и не переводиться на карточку, потому как счетов в «Приорбанке» уже не будет. То есть зачислять в этот банк зарплату работников с комиссией руководство передумало.

Мы написали запрос руководству МАЗа, чтобы уточнить, действительно ли предприятие переводит зарплаты работников не только в «Беларусбанк», но и в «Банк „БелВЭБ“». На что получили следующий ответ за подписью заместителя гендиректора по финансам Елены Хатеевой на красивом официальном бланке: «Доброго дня! Настоящим сообщаю, что отказываюсь от дальнейших комментариев».

МАЗ говорит, что зарплату работников станут перечислять вместо «Приорбанка» в «Банк „БелВЭБ“». Работники: нам предлагают только «Беларусбанк»

Также мы попытались узнать в «Банке „БелВЭБ», знают ли там о зарплатном проекте с заводом и почему работники о нем не в курсе. Как только получим ответ — сразу его опубликуем.

Напомним, 87,74% акций «Приорбанка» принадлежат австрийскому банку Raiffeisen CIS Region Holding. У «Банка „БелВЭБ“» главный акционер — Россия, 97,52% акций «Банка „БелВЭБ“» принадлежат российской корпорации развития «ВЭБ.РФ». Основным акционером «Беларусбанка» является Госкомитет по имуществу Беларуси, которому принадлежит 99,11% акций банка.

Доступная роскошь и воплощение мечты — люксовые автомобили в Каталоге Onliner


Bburago Lamborghini Huracan Performante 18-21092 (оранжевый)
коллекционная модель, 1:24, вращение колес: свободное; оранжевый, 3+
51,02 р.
2 предложения
Bburago Бентли Континенталь 18-11037
легковой автомобиль, коллекционная модель, 1:18; серебристый, 3+
131 р.
2 предложения
Bburago Bentley Continental Supersports Convertible ISR 18-11035
легковой автомобиль, коллекционная модель, 1:24; белый/серый/черный, 3+
131 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше моделей авто в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе стало известно, что после почти 20 лет сотрудничества Минский автомобильный завод расторгает зарплатный проект с частным «Приорбанком» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Польши запросил разъяснения по поводу слов генпрокурора Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by