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Недорогой SUV Volkswagen Taigo начали тестировать в Европе
Источник материала: Onliner
Кроссовер Volkswagen Nivus летом 2021 года появится в продаже в Европе. Здесь модель переименуют в Taigo. Шпионские фотографы
Компактный купеобразный SUV уже в базовом оснащении получит полностью светодиодную оптику. У стандартной версии кроссовера будет минимум хрома и простая решетка радиатора. От южноамериканской версии Taigo отличается другим диффузором сзади и перерисованной графикой в задних фонарях.
Салон модели многими элементами будет повторять евро-Polo (рестайлинговый). Ожидается, что приборная панель у Volkswagen Taigo будет полностью цифровой с 10,25-дюймовым экраном. Мультимедийная система будет с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Автомобиль построен на модульной платформе MQB. В Южной Америке новинка продается с 1-литровым TSI мощностью 114 л. с. Привод — исключительно на переднюю ось.
белый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
белый, седан, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
синий, минивэн, бензин 2.8 л, механическая, передний привод
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Кроссовер Volkswagen Nivus летом 2021 года появится в продаже в Европе. Здесь модель переименуют в Taigo. Шпионские фотографы Carscoops запечатлели новинку в Германии. На данный...
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