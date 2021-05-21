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Недорогой SUV Volkswagen Taigo начали тестировать в Европе

21.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кроссовер Volkswagen Nivus летом 2021 года появится в продаже в Европе. Здесь модель переименуют в Taigo. Шпионские фотографы Carscoops запечатлели новинку в Германии. На данный момент Nivus продается только в Южной Америке.

Недорогой SUV Volkswagen Taigo начали тестировать в Европе

Компактный купеобразный SUV уже в базовом оснащении получит полностью светодиодную оптику. У стандартной версии кроссовера будет минимум хрома и простая решетка радиатора. От южноамериканской версии Taigo отличается другим диффузором сзади и перерисованной графикой в задних фонарях.

Недорогой SUV Volkswagen Taigo начали тестировать в Европе

Салон модели многими элементами будет повторять евро-Polo (рестайлинговый). Ожидается, что приборная панель у Volkswagen Taigo будет полностью цифровой с 10,25-дюймовым экраном. Мультимедийная система будет с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Автомобиль построен на модульной платформе MQB. В Южной Америке новинка продается с 1-литровым TSI мощностью 114 л. с. Привод — исключительно на переднюю ось.

Недорогой SUV Volkswagen Taigo начали тестировать в Европе
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Кроссовер Volkswagen Nivus летом 2021 года появится в продаже в Европе. Здесь модель переименуют в Taigo. Шпионские фотографы Carscoops запечатлели новинку в Германии. На данный...
 
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