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Вот так психанул. В Минске пенсионер, так и не выяснив причину отсутствия электричества, пригрозил в ответ взорвать весь дом

21.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У каждого из нас свой собственный способ борьбы с проблемами: кто-то ждет, когда все решится само собой, кто-то предпочитает не медлить и брать все в свои руки. Иногда методы бывают довольно оригинальными. Одним из таких воспользовался пенсионер из Минска, «заминировавший» собственный дом, чтобы привлечь внимание властей к перебоям с электричеством, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Дело было так. Пару дней назад пожилой мужчина позвонил на линию «102» и сообщил, что собирается взорвать многоэтажку, в которой проживает. Сотрудники милиции прибыли по указанному адресу, где задержали 66-летнего пенсионера. Он объяснил, что звонил во все городские службы для того, чтобы выяснить, по какой причине отсутствует электричество во всем доме. Не получив ответа на свой вопрос, он заявил, что заминирует дом. Так он хотел привлечь внимание к проблеме.

На минчанина возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения. Его могут наказать лишением свободы сроком до 5 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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У каждого из нас свой собственный способ борьбы с проблемами: кто-то ждет, когда все решится само собой, кто-то предпочитает не медлить и брать все в свои руки....
 
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