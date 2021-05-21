Opel взлетел на холме и через несколько метров приземлился на крышу. Водителю вынесли приговор (обновлено)

Источник материала: Onliner

Эта авария произошла 12 декабря прошлого года на кольцевой развязке в Каменецком районе. Opel оказался далеко за пределами проезжей части на крыше. В машине находились три человека. Как оказалось, таков результат падения после прыжка автомобиля. Сегодня стало известно о приговоре по этому делу.





— 19-летний нетрезвый водитель Opel на кольцевой развязке поехал прямо. В результате на холме автомобиль «взлетел» и через несколько метров приземлился на крышу, — такова была предварительная информация МВД. Сообщалось, что, кроме водителя, в машине находились двое пассажиров, также нетрезвые.





В Генпрокуратуре сегодня сообщили новые факты: 19-летний водитель был пьян, не имел прав, Opel принадлежит его матери, двое пассажиров не были пристегнуты. «На круговом пересечении он, сознательно нарушая правила безопасности, поехал прямо, покинув проезжую часть, — считает гособвинение. — В результате на холме автомобиль подбросило вверх, произошла потеря управления, затем — занос и неконтролируемый съезд в кювет с опрокидыванием Opel на крышу. Один пассажир получил тяжкие травмы».

«Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, раскаялся, принял меры к заглаживанию вреда, — дополнили в прокуратуре. — На основании ч. 4 ст. 317 УК РБ („Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения“) суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии поселения с лишением прав на 5 лет».

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.