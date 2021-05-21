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Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин - о блокировке: Это похоже на рейдерский захват

21.05.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин сообщил, что пока не удается восстановить работу портала в виде зеркала, под другим адресом.

"Исчезновение доступа к нашим серверам похоже на рейдерский захват", — сказал он.

Он предполагает, что сервера, на которых располагался портал, попросту изъяты.

«Даже если Мининформ вынес постановление о блокировке TUT.BY на территории Беларуси, иностранные пользователи должны иметь возможность заходить на сайт, как и сотрудники компании», — отметил Волошин. 

Он также сообщил, что руководство портала будет обращаться в Министерство информации, чтобы в ведомстве предоставили список тех материалов, из-за которых была заблокирована работа TUT.BY. 

Возможно, их придется удалить, чтобы запустить работу TUT.BY, как ранее поступили другие издания.

Подробнее о том, что произошло с TUT.BY, читайте здесь
 
 
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Сооснователь TUT.BY Кирилл Волошин сообщил, что пока не удается восстановить работу портала в виде зеркала, под другим адресом.
 
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