США окончательно отказались от покупки Гренландии









Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает The Guardian.





Накануне Блинкен посетил датскую автономную территорию в завершение четырехдневной поездки, включавшей встречу министров иностранных дел стран, граничащих с Арктикой.





"Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще более крепким", - заявил Блинкен.





Он подчеркнул, что приехал не для того, чтобы купить страну, что свидетельствует об изменении политики администрации Трампа. На вопрос, окончательно ли США исключили планы по покупке Гренландии, Блинкен ответил с улыбкой: "Я могу подтвердить, что это так".





Напомним, в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести у Дании остров Гренландия. Однако в датском правительстве отбросили это предложение, заявив, что "открыты для бизнеса, а не для торговли", а также назвали эту идею абсурдной. После этого Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен "на неопределенное время".





Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на сообщение о намерениях США приобрести Гренландию заявила, что разговоры о продаже острова прекращены. Она добавила, что дискуссия по Гренландии является абсурдной.





Белый дом на самом деле рассматривал идею приобретения Гренландии.





В ответ датские политики высмеяли Трампа за его желание приобрести остров. В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен вообще назвал эту информацию первоапрельской шуткой.