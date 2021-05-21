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Политолог: Три года выборы в Беларуси вообще проводиться не будут

21.05.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти хотят отменить местные выборы, которые должны пройти не позднее начала 2022 года (а возможно и референдум)

19 мая председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая на заседании Конституционной комиссии предложила перейти на единый день голосования при выборах в представительные органы власти.

А также продлить полномочия депутатов местных советов до ноября 2023 года – до единых выборов в Национальное собрание и местные советы.

Ранее, напомним, планировалось что выборы в местные советы совместят с референдумом по изменению Конституции, который должен пройти в конце текущего года или в январе следующего.

В тот же день руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко заявил: он не считает, что конституционный референдум может спровоцировать новые протесты в Беларуси.

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что если идею реализуют, то в Беларуси три года не будет никаких выборов. И перечислили возможные причины новой позиции во властных коридорах

«Первая причина заключается в том, что власти хотят снизить для себя политические риски. В их понимании ситуация в стране еще не до конца стабилизировалась и успокоилась. 

Местные выборы могут стать фактором мобилизации протестных настроений, привести к непредсказуемым негативным последствиям для системы. Поэтому для власти логично кампанию в местные советы отложить, то есть фактически отменить», – сказал Казакевич.

Вторая причина прямо озвучена в Конституционной комиссии, правда без правдивого объяснения.

«Идея единого дня голосования лежит на поверхности и давно обсуждается. С помощью ее можно уменьшить число избирательных кампаний, уменьшить количество обращений к процедуре выборов. Теперь у нас получается в течении 5 лет три электоральные кампании (местные, парламентские и президентские выборы), а так будет две. 

Таким образом почти три года выборы вообще проводиться в стране не будут. Что гораздо более удобно для власти в ситуации ее низкой популярности», – считает Казакевич.

Разделяет ли политолог мнение руководителя Администрации президента о том, что конституционный референдум не спровоцирует новые протесты?

«С одной стороны с ним можно согласиться. Но с другой – многое будет зависеть от того, как будет проходить референдум, в каких условиях. Если на фоне массовых репрессий, зачистки гражданского общества и информационного поля, как сейчас – то визуальных протестов действительно может и не быть. 

Скорее всего, протесты будут непубличными. Они могут выразиться, например, в форме бойкота или в протестном голосовании. Но возможно, альтернативные политические силы еще предложат более действенный формат», – полагает Казакевич.

Какой характер могут носить предложения власти, вынесенные на референдум – будут ли они вести к демократизации системы?

«Пока кажется, что серьезных политических изменений не будет, а реформа получится косметической, имитационной. Думаю, все усилия будут направлены на сохранение существующей системы», – считает Казакевич.

По его мнению, референдум не разрешит политический кризис в стране.
 
 
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Власти хотят отменить местные выборы, которые должны пройти не позднее начала 2022 года (а возможно и референдум)
 
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