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"Крумкачоў" оштрафовали за "неправильных" болельщиков

21.05.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг в Доме футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам комитета АБФФ, на котором в числе прочего рассматривался вопрос "о недопустимости неуважительного отношения к государственным символам Республики Беларусь".

Из протокола заседания следует, что болельщики "НФК Крумкачы" на выездном матче с "Нафтаном" (15.05.21) в 6-м туре первой лиги "демонстративно стояли спиной к флагу во время исполнения государственного гимна".


Комитет постановил: за совершенное дисциплинарное нарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.92 "Несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча", в соответствии со ст.14, 18, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ, применить в отношении "НФК Крумкачы" наказание в виде штрафа в размере 20 б.в. (580 рублей), сообщается в телеграме клуба.
 
 
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В четверг в Доме футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам комитета АБФФ, на котором в числе прочего рассматривался вопрос...
 
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