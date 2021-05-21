"Крумкачоў" оштрафовали за "неправильных" болельщиков

Из протокола заседания следует, что болельщики "НФК Крумкачы" на выездном матче с "Нафтаном" (15.05.21) в 6-м туре первой лиги "демонстративно стояли спиной к флагу во время исполнения государственного гимна".









сообщается в телеграме клуба. Комитет постановил: за совершенное дисциплинарное нарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.92 "Несоблюдение требований и обязательств по организации матчей, определенных документами ФИФА, УЕФА и Ассоциации, в том числе сроков предоставления информации о начале матча, неучастие в организационном совещании, обязательных пресс-конференциях или интервью, необеспечение условий проведения матча", в соответствии со ст.14, 18, 39 Дисциплинарного кодекса АБФФ, применить в отношении "НФК Крумкачы" наказание в виде штрафа в размере 20 б.в. (580 рублей),в телеграме клуба.







