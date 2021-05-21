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Погода в СНГ: дожди в Таджикистане, экстремальный зной в Армении
21.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и 18 градусов тепла будет сегодня в Москве и области. Такой прохладе могут позавидовать в некоторых странах Содружества, там столбики термометров показывают больше 30 градусов, передает телеканал «МИР 24».
Сегодня в столице Таджикистана переменная облачность, временами небольшой дождь и гроза. Воздух прогреется до 32 градусов. Спасатели напоминают, сейчас не время для походов в горы. Из-за обильных осадков повышается уровень воды в реках, стекающих по южным склонам Гиссарского хребта. Опасение у специалистов вызывают Яхсу, Вахш, Обихингоу, Зеравшан и Исфара. Переполненность водных артерий
Сегодня в Армении синоптики зарегистрируют исторически жаркий день. В Ереване днем будет плюс 36. Это связано с проникновением горячих потоков воздуха из Аравийской пустыни в Армению. Освежиться помогут бассейны, их в столице уже открывают. У воды проведут жители страны и выходные. Понижения температуры не ожидается в ближайшее время.
На один день в Беларусь вернулась весна. Сегодня в Минске плюс 17 и без дождя. Завтра в городе погода снова будет пасмурной. Тем, кто в эти дни планирует отправиться на прогулку в парк или в лес, стоит быть осторожными. Из-за укусов клещей за медицинской помощью с начала года обратились более тысячи человек. Медики зарегистрировали около 100 случаев лайм-боррелиоза и несколько – клещевого энцефалита. Защититься от последнего можно с помощью прививки.
В столице Кыргызстана тепло и солнечно, воздух прогреется до плюс 25 градусов. Осадков сегодня синоптики не обещают. Конец мая – начало июня – это время, когда насекомые-вредители массово атакуют растения и деревья. Чтобы спасти зеленые насаждения, сотрудники «Бишкекзеленхоза» обрабатывают их специальным раствором. Сейчас от тли и короеда опрыскивают можжевельник. Делают это в ночное время, чтобы не мешать горожанам. В ночной прохладе раствор не так быстро испаряется, а значит, и действует эффективнее. Питательные вещества улучшают иммунитет кустарников и придают им насыщенный и яркий оттенок.
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На один день в Беларусь вернулась весна, в Минске плюс 17, без дождя. Завтра погода снова будет пасмурной.
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