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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Fitch: Беларусбанк вошел в кризис с высоким уровнем проблемных кредитов Американское рейтинговое агентство проанализировало риски Беларусбанка.

Беларусбанк вошел в кризис с относительно высокими уровнями проблемных кредитов, что объясняется участием банка в предоставлении кредитования согласно приоритетам государства в рамках выполняемых банком функций в проводимой политике, отмечает Fitch.Финансирование предоставлялось в основном компаниям в госсобственности: около 73% от корпоративных кредитов на конец 2020 года. В 2020-м кредитование у Беларусбанка без учета влияния валютного курса увеличилось примерно на 22% (в среднем по сектору — 11%). Это произошло из-за необходимости дополнительного финансирования заемщиков, затронутых кризисом, и подкреплялось поддержкой капиталом, гарантиями от государства по кредитам и финансированием от центрального банка», — говорится в обзоре.По данным Fitch, обесцененные кредиты у Беларусбанка (кредиты третьей стадии и приобретенные или созданные кредитно-обесцененные кредиты) составляли высокие 15,4% кредитов на конец 2020 года. Рейтинговое агентство прогнозирует, что они сократятся до 12,4% после реструктуризации в отношении крупной компании в госсобственности в первом квартале 2021 года. Кредиты второй стадии составляли еще 16,3%.На конец 2020 года покрытие обесцененных кредитов индивидуальными резервами на потери по кредитам было невысоким, на уровне 17%, поскольку обслуживать долг заемщикам помогают государственные субсидии по процентным платежам или в некоторых случаях — выплаты по кредитам в соответствии с государственными гарантиями.Fitch считает, что признание проблемных кредитов белорусских госбанков в отчетности по национальным стандартам будет проходить с задержкой, поскольку регулятивные послабления, которые помогали управлять показателями финансовой устойчивости и качества активов, продлены до конца 2021 года.