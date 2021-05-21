|
На севере Италии из-под воды вышла затопленная деревня – фото
21.05.2021 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Искусственное озеро Лаго-ди-Резия в Южном Тироле, альпийском регионе Италии, граничащем с Австрией и Швейцарией, знаменито благодаря возвышающемуся над его водами церковному шпилю XIV века. Культовый вид послужил источником вдохновения для создателей книги и сериала Netflix под названием Curon (в русском переводе "Затопленный город").
В результате ремонтных работ из-под воды появилась затопленная несколько десятков лет назад деревня. На снимках в социальных сетях видны ступени, подвалы и стены на осушенном дне водоема рядом с основанием церковного шпиля.
В 1950 году власти решили создать на месте деревни Курон гидроэлектростанцию. Больше 160 домов затопили, а жителей деревни расселили по близлежащим населенным пунктам.
В наши дни озеро Резия пользуется популярностью среди туристов летом, а зимой посетители могут пройти по замерзшей поверхности, чтобы добраться до шпиля колокольни, возвышающегося над озером.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревня Курон была затоплена в 1950 году, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию. Под водой оказались более 160 домов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)