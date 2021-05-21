На севере Италии из-под воды вышла затопленная деревня – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Искусственное озеро Лаго-ди-Резия в Южном Тироле, альпийском регионе Италии, граничащем с Австрией и Швейцарией, знаменито благодаря возвышающемуся над его водами церковному шпилю XIV века. Культовый вид послужил источником вдохновения для создателей книги и сериала Netflix под названием Curon (в русском переводе "Затопленный город").

В результате ремонтных работ из-под воды появилась затопленная несколько десятков лет назад деревня. На снимках в социальных сетях видны ступени, подвалы и стены на осушенном дне водоема рядом с основанием церковного шпиля.

В 1950 году власти решили создать на месте деревни Курон гидроэлектростанцию. Больше 160 домов затопили, а жителей деревни расселили по близлежащим населенным пунктам.

В наши дни озеро Резия пользуется популярностью среди туристов летом, а зимой посетители могут пройти по замерзшей поверхности, чтобы добраться до шпиля колокольни, возвышающегося над озером.