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В субботу ожидаются грозы, сильный ветер и ливни
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Навiны
Не очень комфортную погоду прогнозируют отечественные синоптики в некоторых районах республики в ближайшую субботу.
Как отметили в Белгидромете, местами по стране ожидаются грозы. Днем при грозах — усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, по северо-западу — ливни.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- нельзя купаться в водоемах;
- не следует бегать;
- следует находиться на удалении от линий электропередач;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Использованы стоковые изображения от Depositphotos
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Не очень комфортную погоду прогнозируют отечественные синоптики в некоторых районах республики в ближайшую субботу.
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