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В субботу ожидаются грозы, сильный ветер и ливни

21.05.2021 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не очень комфортную погоду прогнозируют отечественные синоптики в некоторых районах республики в ближайшую субботу.

В субботу ожидаются грозы, сильный ветер и ливни

Как отметили в Белгидромете, местами по стране ожидаются грозы. Днем при грозах — усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, по северо-западу — ливни.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • нельзя купаться в водоемах;
  • не следует бегать;
  • следует находиться на удалении от линий электропередач;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Не очень комфортную погоду прогнозируют отечественные синоптики в некоторых районах республики в ближайшую субботу.
 
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