В субботу ожидаются грозы, сильный ветер и ливни

Не очень комфортную погоду прогнозируют отечественные синоптики в некоторых районах республики в ближайшую субботу.





Как отметили в Белгидромете, местами по стране ожидаются грозы. Днем при грозах — усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, по северо-западу — ливни.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

нельзя купаться в водоемах;

не следует бегать;

следует находиться на удалении от линий электропередач;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре спасатели советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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