37 стран ОБСЕ: бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности

Число политических заключенных и задержанных в Беларуси продолжает расти, причем в первую очередь преследуют представителей независимых СМИ, говорится в совместном заявлении 37 стран — участниц ОБСЕ, представленном 20 мая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.





Под заявлением подписались: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехии, Швеция, Эстония.

Презентовал документ постоянный представитель Дании при ОБСЕ посол Рене Динесен.

«Перед лицом массового, систематического и жестокого насилия после президентских выборов 2020 года в Беларуси 17 государств — участников ОБСЕ задействовали Московский механизм ОБСЕ для расследования серьезных нарушений прав человека и основных свобод в Беларуси, — сказал он. — В подготовленном отчете докладчик, профессор Вольфганг Бенедек, пришел к выводу, что есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы в Беларуси 9 августа 2020 года были фальсифицированными, а силы безопасности Беларуси совершали массовые и систематические нарушения прав человека и основных свобод».

Динесен подчеркнул: в отчете говорилось о том, что период непосредственно после выборов «следует квалифицировать как период систематических пыток и жестокого обращения» со стороны сил безопасности против мирных демонстрантов.

«Спустя семь месяцев после того, как профессор Бенедек представил основанный на фактах отчет, и более чем через девять месяцев после фальсифицированных президентских выборов мы с большой озабоченностью отмечаем, что те же самые системные нарушения и злоупотребления не ослабевают, — заявил представитель Дании. — Число политических заключенных и задержанных продолжает расти, причем в первую очередь преследуются представители независимых СМИ. По данным правозащитных организаций, в настоящее время в Беларуси находится почти 400 политзаключенных. По данным Генпрокуратуры Беларуси, с августа 2020 года возбуждено более трех тысяч уголовных дел за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и акций протеста. Только в апреле 2021 года суды вынесли приговоры не менее 98 лицам по политически мотивированным уголовным делам».

Динесен отметил, что правозащитные организации сообщили о «многочисленных заслуживающих доверия утверждениях о жестоком обращении с заключенными, включая пытки».

«Похоже, это отражает намеренное решение властей создать атмосферу страха с целью заставить замолчать жертв и свидетелей, — сказал он. — За последние месяцы мы неоднократно призывали Беларусь прекратить эти акты насилия, защитить жертв и обеспечить безопасность всех граждан без какой-либо дискриминации. Мы неоднократно призывали Беларусь провести быстрое, эффективное и тщательное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных или соучастников».

По словам Динесена, ответы, представленные Беларусью Постоянному совету за последние месяцы, «были неудовлетворительными и не вызывающими доверия».

«Беларусь опровергла сообщения из множества независимых и надежных источников, таких как международные организации, журналисты и гражданское общество, и обвинила нас во вмешательстве в ее внутренние дела, — отметил посол. — В то же время давление на гражданское общество, правозащитные организации, журналистов и национальные меньшинства в Беларуси не ослабевает, а в некоторых случаях значительно усиливается. Представители этих организаций сталкиваются с политически мотивированными задержаниями, допросами и обысками в их офисах и домах. Журналистов и других представителей СМИ преследуют и осуждают только за выполнение своей работы».

Динесен подчеркнул, что белорусские власти продолжают преследовать тех, кто принял участие в мирных протестах, все чаще используя недавние изменения в законодательстве о противодействии экстремизму.

«Это по сути позволяет властям криминализировать любую форму несогласия, и мы категорически и недвусмысленно отвергаем предположение о том, что такое несогласие равнозначно «экстремизму». Эти действия заставляют замолчать организации гражданского общества и затрудняют им дальнейшее функционирование в Беларуси», — сказал посол.

Он также обратил внимание, что новые поправки в белорусском законодательстве расширяют полномочия сотрудников правоохранительных органов и «де-факто узаконивают будущие нарушения прав человека против гражданского общества».

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что Беларусь не расследовала ни одно из тщательно задокументированных преступлений, совершенных властями, — сказал Динесен. — Насколько нам известно, никаких уголовных дел не возбуждено, ни одно должностное лицо Беларуси не привлекалось к ответственности за свои действия, а официальные лица Беларуси не осуждали и даже не признавали массовые нарушения прав человека и злоупотребления после выборов. Бездействие властей усугубляет атмосферу безнаказанности в Беларуси».

Он призвал белорусские власти в полной мере сотрудничать с международными инициативами, направленными на привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, включая специальную миссию в рамках Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB).

Динесен также огласил ряд вопросов к официальному Минску:

Когда белорусские власти расследуют сообщения о массовых нарушениях прав человека и злоупотреблениях, включая утверждения о пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии, исчезновениях и убийствах со стороны сил безопасности?

Когда белорусские власти возбудят уголовные дела против лиц, виновных в нарушениях прав человека, в том числе против белорусских силовиков?

Когда белорусские власти обеспечат защиту потерпевшим и свидетелям, которые сообщили о нарушениях прав человека?

«Мы с нетерпением ожидаем участия Беларуси в подлинном обсуждении этих и других проблем, а также того, как ОБСЕ и более широкое международное сообщество могут помочь в их решении. Мы настоятельно призываем Беларусь конструктивно и добросовестно сотрудничать с ОБСЕ в целях мирного и устойчивого урегулирования нынешнего кризиса», — сказал Динесен.

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