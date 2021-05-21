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Управление делами Лукашенко потратит $350K на новые легковые Mercedes
Источник материала: АФН
Управление делами Лукашенко объявило конкурс на поставку трех легковых автомобилей Mercedes E450, за которые заплатит 882 тыс. рублей или $350 тыс.
Объявление о госзакупке
Заказчиком авто выступает автотранспортное государственное учреждение "Белтрансспецавто" управления делами президента. Поставка новых «мерсов» должна быть осуществлена не позднее октября 2021 года.
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Управление делами Лукашенко объявило конкурс на поставку трех легковых автомобилей Mercedes E450, за которые заплатит 882 тыс. рублей или $350 тыс.
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