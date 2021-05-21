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Как прощались с погибшими при крушении Як-130 летчиками - фото
21.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Прощание с погибшими пилотами прошло в пятницу на территории авиабазы в Лиде, где они служили. На церемонию прощания пришли не только родственники и друзья летчиков, но и их сослуживцы. Приехал в Лиду и министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Глава Минобороны выразил соболезнования семьям погибших.
Погибших летчиков похоронили в разных городах: Андрея Ничипорчика - в Лиде, а Никиту Куконенко - в Полоцке.
Учебно-боевой самолет Як-130
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По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.
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