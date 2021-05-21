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Как прощались с погибшими при крушении Як-130 летчиками - фото

21.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Прощание с погибшими пилотами прошло в пятницу на территории авиабазы в Лиде, где они служили. На церемонию прощания пришли не только родственники и друзья летчиков, но и их сослуживцы. Приехал в Лиду и министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Глава Минобороны выразил соболезнования семьям погибших.

Погибших летчиков похоронили в разных городах: Андрея Ничипорчика - в Лиде, а Никиту Куконенко - в Полоцке.

Учебно-боевой самолет Як-130 разбился в Барановичах 19 мая. Экипаж летел туда из Лиды для того, чтобы почтить память погибшего 25 лет назад летчика Владимира Карвата, который погиб также - пытался отвести свой истребитель от жилых домов.

Согласно данным бортовых самописцев, экипаж Як-130 обнаружил в самолете неисправность и доложил об этом, после чего получил приказ катапультироваться. Но летчики не покинули самолет, до последнего пытаясь отвернуть от жилых домов.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

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Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли в Барановичах, пытаясь отвести свой самолет от жилых домов. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прощались с...
 
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