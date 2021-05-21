|
Сестры Груздевы передумали игнорировать "Евровидение"
21.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021" состоялся накануне в Роттердаме, в финал прошли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Об отношении к этому событию радиоведущий Sputnik Вячеслав Шарапов спросил у известного песенного дуэта - сестер Груздевых.
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Мы всегда с обожанием смотрели этот конкурс и очень часто угадывали победителей и финалистов, но после того, как с нашими ребятами, группой "Галасы ЗМеста" так нагло поступили, политизировали этот конкурс, все перевернулось. Мы просто не захотели смотреть, было больно", - сказали Груздевы.
Тем не менее, Шарапов порекомендовал собеседницам Sputnik посмотреть финал конкурса, так как, по его мнению, качество песен, представленных в этом году, телеоформление и отсутствие явных фриков сделали нынешнее событие намного ярче и интереснее предыдущих.
"А я вам скажу - пандемия заставила все переосмыслить, у музыкантов, артистов просто было больше времени остаться с собой наедине, пересмотреть записи великих мастеров сцены, американских, британских, и именно это время дало тот толчок. Вы нас заинтриговали, видимо надо посмотреть финал. Может быть, мы получим эстетическое удовольствие, как-то зарядимся", - согласились сестры.
Комментарий сестер Груздевых слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радиоведущий Sputnik Вячеслав Шарапов все же уговорил сестер Груздевых посмотреть финал конкурса "Евровидение 2021".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)