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Сестры Груздевы передумали игнорировать "Евровидение"

21.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Сестры Груздевы передумали игнорировать "Евровидение"

Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021" состоялся накануне в Роттердаме, в финал прошли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Об отношении к этому событию радиоведущий Sputnik Вячеслав Шарапов спросил у известного песенного дуэта - сестер Груздевых. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
Финал "Евровидения-2021": все участники и песни

"Мы всегда с обожанием смотрели этот конкурс и очень часто угадывали победителей и финалистов, но после того, как с нашими ребятами, группой "Галасы ЗМеста" так нагло поступили, политизировали этот конкурс, все перевернулось. Мы просто не захотели смотреть, было больно", - сказали Груздевы.

Тем не менее, Шарапов порекомендовал собеседницам Sputnik посмотреть финал конкурса, так как, по его мнению, качество песен, представленных в этом году, телеоформление и отсутствие явных фриков сделали нынешнее событие намного ярче и интереснее предыдущих.

"А я вам скажу - пандемия заставила все переосмыслить, у музыкантов, артистов просто было больше времени остаться с собой наедине, пересмотреть записи великих мастеров сцены, американских, британских, и именно это время дало тот толчок. Вы нас заинтриговали, видимо надо посмотреть финал. Может быть, мы получим эстетическое удовольствие, как-то зарядимся", - согласились сестры.

Комментарий сестер Груздевых слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Радиоведущий Sputnik Вячеслав Шарапов все же уговорил сестер Груздевых посмотреть финал конкурса "Евровидение 2021".
 
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