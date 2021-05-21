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Проклятый забор: пьяный бесправник не смог сбежать от ГАИ в Могилеве – видео

21.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел после полуночи 21 мая: водитель "Жигулей" проигнорировал требование инспекторов и попытался скрыться.

В какой-то момент мужчина решил бросить машину и перебраться через двухметровый забор, однако сделать это не успел – милиционеры за ноги стянули его с ограждения.

Впоследствии выяснилось, что за рулем был 21-летний могилевчанин, не имевший прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении молодого человека составили три административных протокола.

 
 
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Сотрудники ГАИ задержали в результате погони нетрезвого автомобилиста в Могилеве. Смотрите на видео, как проходило преследование мужчины.
 
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