ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В этом году обладателями знака "Доблесть и мастерство" стали две девушки

21.05.2021 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Право на ношение нагрудного знака "Доблесть и мастерство" в этом году завоевали 19 военнослужащих, в том числе, две девушки, сообщили в пресс-службе белорусской армии.

В этом году в квалификационных испытаниях приняли участие 89 кандидатов из всех воинских частей Сил специальных операций и подразделений специальной разведки сухопутных войск.

YouTube/ ВоенТВ Беларуси
Как десантники "Грифона" приручают – видео

В этом году программа проведения испытаний состояла из нескольких сложных этапов, и, если боец на одном из этапов получал оценку ниже "хорошо", из дальнейшей борьбы за знак он выбывал.

В первый же день после проведения теоретического этапа на полигоне Лосвидо осталось 56 кандидатов. Каждый новый этап испытаний отсеивал бойцов.

Второй день состоял из десантирования и 30‑километрового марш-броска. После прохождения марша у разведчиков и десантников был небольшой отдых, буквально 20 минут. Затем бойцы отправились на поиск объекта. Эту задачу им предстояло выполнить ночью.

Дальше кандидаты прошли испытания по инженерной и огневой подготовке. Первая подразумевает подрыв объектов различной сложности, а вторая ведение огня из пяти видов оружия: автомата, пистолета, пулемета, снайперской винтовки и ручного противотанкового гранатомета.

После стрельбы военным предстояло еще совершить четырехкилометровый марш-бросок с полосой препятствий. Затем водная преграда, где нужно быстро снять с себя одежду, запаковать ее в целлофановый пакет и с оружием за спиной преодолеть порядка 100 метров вплавь.

© Photo : агентство "Ваяр"
Берцы вместо каблуков: как девушка стала лучшей в десанте

Завершающим аккордом испытаний по традиции стал спарринг по рукопашному бою по две минуты с тремя бойцами, которые уже являются обладателями заветного "Грифона".

"В этом году обладателями знака "Доблесть и мастерство" стали две девушки. Это военнослужащие миротворческой роты сержант контрактной службы Юлия Тихонова и младший сержант контрактной службы Татьяна Прудинник. Девушки признаются, что пока что сил праздновать не осталось. Рады, что достойно представили свое подразделение на таком сложном испытании и смогли дойти до конца", - рассказали в пресс-службе министерства обороны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская армия проводит квалификационные испытания на право ношения "Грифона" с 2005 года. В чем особенность проверки физической и профессиональной подготовки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзе чытаюць навіны пасьля закрыцьця Tut.by. Відэа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by