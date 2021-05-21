Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Право на ношение нагрудного знака "Доблесть и мастерство" в этом году завоевали 19 военнослужащих, в том числе, две девушки, сообщили в пресс-службе белорусской армии.

В этом году в квалификационных испытаниях приняли участие 89 кандидатов из всех воинских частей Сил специальных операций и подразделений специальной разведки сухопутных войск.

В этом году программа проведения испытаний состояла из нескольких сложных этапов, и, если боец на одном из этапов получал оценку ниже "хорошо", из дальнейшей борьбы за знак он выбывал.

В первый же день после проведения теоретического этапа на полигоне Лосвидо осталось 56 кандидатов. Каждый новый этап испытаний отсеивал бойцов.

Второй день состоял из десантирования и 30‑километрового марш-броска. После прохождения марша у разведчиков и десантников был небольшой отдых, буквально 20 минут. Затем бойцы отправились на поиск объекта. Эту задачу им предстояло выполнить ночью.

Дальше кандидаты прошли испытания по инженерной и огневой подготовке. Первая подразумевает подрыв объектов различной сложности, а вторая ведение огня из пяти видов оружия: автомата, пистолета, пулемета, снайперской винтовки и ручного противотанкового гранатомета.

После стрельбы военным предстояло еще совершить четырехкилометровый марш-бросок с полосой препятствий. Затем водная преграда, где нужно быстро снять с себя одежду, запаковать ее в целлофановый пакет и с оружием за спиной преодолеть порядка 100 метров вплавь.

Завершающим аккордом испытаний по традиции стал спарринг по рукопашному бою по две минуты с тремя бойцами, которые уже являются обладателями заветного "Грифона".

"В этом году обладателями знака "Доблесть и мастерство" стали две девушки. Это военнослужащие миротворческой роты сержант контрактной службы Юлия Тихонова и младший сержант контрактной службы Татьяна Прудинник. Девушки признаются, что пока что сил праздновать не осталось. Рады, что достойно представили свое подразделение на таком сложном испытании и смогли дойти до конца", - рассказали в пресс-службе министерства обороны.