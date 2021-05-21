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Журналист Илья Добротвор с пятью детьми покинул Беларусь

21.05.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист и общественный активист Илья Добротвор с пятью детьми уехал за границу.

Журналист Илья Добротвор с пятью детьми покинул Беларусь

«К моему большому сожалению, я вынужден ради безопасности детей покинуть концлагерь "Беларусь". То, что делают власти в последнее время, имеет одно название — нацизм», — написал он в «Фейсбуке», передает БелаПАН.

Ранее из страны уехала его жена Инна Добротвор.

В прошлом году журналиста несколько раз задерживали во время акций протеста, которые он освещал.

Суд Заводского района Минска в марте и апреле этого года оштрафовал его жену в общей сложности на 400 базовых величин (11 600 рублей) за вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня». Кроме того, в рамках доследственной проверки по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных у нее дома прошли обыски, женщина проходит свидетелем.

Утром 17 мая Илья Добротвор был вызван на допрос в Следственный комитет в связи с делом по ст. 341.

Подписку о неразглашении с Добротвора не брали. «Меня опросили, но половина вопросов не имела отношения к этому делу никакого, а касалась, скорее, моей деятельности», — сообщил он БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист и общественный активист Илья Добротвор с пятью детьми уехал за границу.
 
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