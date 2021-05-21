«Белтехосмотр» подготовил видеогайд по безболезненному прохождению ТО (видео)

Источник материала: Onliner

«Техосмотр для машины — как медосмотр для человека. Процедура, возможно, не самая приятная, но обязательная в целях вашей же безопасности, — лирически объясняет УП „Белтехосмотр“. — Прохождение техосмотра является обязательным в Беларуси и позволяет автомобилю участвовать в дорожном движении». Чтобы пройти ТО «быстро и безболезненно», предприятие подготовило видеоролик с советами.

«Если заветной справки нет, то ждите штрафов: размер определяется частотой случаев нарушения», — грозят в «Белтехосмотре». На самом деле можно ждать наказаний, если нет допуска к участию в дорожном движении (до трех базовых или предупреждение: если водитель согласен на ускоренный порядок рассмотрения или нарушение зафиксировала камера в первый раз).