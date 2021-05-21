«Они не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри рассказал о желании Меган Маркл покончить с собой

Источник материала: ОНТ

Первые эпизоды документального телевизионного шоу Опры Уинфри и принца Гарри под названием «Тот я, которого ты не видишь» вышли на стриминговом сервисе Apple TV+. В одной из серий принц Гарри рассказал о некоторых эпизодах жизни со своей супругой.

В частности, герцог Сассекский вспомнил о том, что он пережил, когда Меган Маркл стали посещать мысли о самоубийстве.

Речь идет о выходе пары в свет в январе 2019 года, когда супруги пришли на премьеру шоу Cirque du Soleil. Об этом периоде жизни Меган Маркл впервые рассказала в интервью Опре Уинфри в марте 2021 года.

По словам герцогини Сассекской, когда она была беременна, пресса пристально следила за ней и постоянно критиковала ее. В какой-то момент, рассказала Маркл, она задумалась о суициде.

Также в документальном шоу герцог Сассекский сообщил о своем самом большом сожалении. Он сказал, что не защитил супругу от критики и расизма в королевском дворце. Тем самым, по его мнению, приблизил судьбу Маркл к судьбе своей матери, принцессы Дианы.

ФОТО: Harpo Productions/ITV













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