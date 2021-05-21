Гороскоп на 22 мая: конфликтные ситуации у Близнецов и судьбоносные встречи у Раков

Источник материала: ОНТ

Завтра у Овнов нейтральный день. Не стоит ждать важных и серьёзных событий. Звёзды советуют вам посвятить время домашним делам и поработать над своим имиджем.

Тельцы, проявите равнодушие к интригам, но не спешите отказываться от выгодных предложений. Ваша дипломатичность в отношениях с партнёром поможет добиться успеха.

У Близнецов сложные рабочие моменты создадут конфликтные ситуации. Постарайтесь быть спокойнее и уравновешеннее. Это поможет вам справиться с негативными эмоциями.

Раки могут познакомиться с человеком, с которым свяжут в дальнейшем свою жизнь. Прислушайтесь к советам друзей и к своей интуиции. Пользуясь бытовой техникой, соблюдайте меры безопасности.

Общение со старыми друзьями позволит Львам укрепить финансовое положение. Завтра у вас появится возможность решить дела, которые вы долго откладывали.

Девы, составьте план на день и тщательно его придерживайтесь. Иначе вам не избежать нервного срыва. Медицинские и косметические процедуры будут удачными.

Весы, тщательно обдумывайте свои действия. Это поможет вам избежать досадных ошибок. Приготовьте на всякий случай запасные варианты. Риск стать жертвой мошенников в этот день очень велик.

У Скорпионов день начнётся с позитивного настроя. По инерции в первой половине дня вы будете чувствовать себя спокойно. Избегайте новых знакомств.

Близкие люди напомнят Стрельцам о прошлых обещаниях, которые вы не выполнили. Вам придётся на время отложить дела, чтобы сохранить свой авторитет.

Успех Козерогов будет напрямую зависеть от вашего умения проявлять гибкость в общении и кардинально менять тактику в зависимости от ситуации.

Завтра Водолеям нужно быть особенно внимательными в вопросах, которые связаны с деньгами. В течение дня вам удастся восстановить отношения с любимым человеком.

Звёзды дарят Рыбам благоприятный день. Удачными будут покупки и финансовые сделки. Вы сможете легко найти общий язык абсолютно со всеми.

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