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13-летний мальчик погиб в Минске из-за электротравмы

21.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске из-за электротравмы погиб подросток. Об этом сообщает Следственный комитет.

Несчастный случай произошел накануне вечером. 13-летний школьник остался один дома. Родители, вернувшись около 22:30, нашли тело мальчика без признаков жизни.

Родители попытались спасти ребёнка, вызвали скорую. Но усилия были напрасны. 

По предварительным данным, причина смерти – электротравма. Следователи предполагают, что духовой шкаф был неисправен или неправильно подключен. 

Фото: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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В Минске из-за электротравмы погиб подросток. Об этом сообщает Следственный комитет. Несчастный случай произошел накануне вечером. 13-летний школьник остался один...
 
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