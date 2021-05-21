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13-летний мальчик погиб в Минске из-за электротравмы
Источник материала: ОНТМинске из-за электротравмы" class="one-news__figure-img">
В Минске из-за электротравмы погиб подросток. Об этом
Несчастный случай произошел накануне вечером. 13-летний школьник остался один дома. Родители, вернувшись около 22:30, нашли тело мальчика без признаков жизни.
Родители попытались спасти ребёнка, вызвали скорую. Но усилия были напрасны.
По предварительным данным, причина смерти – электротравма. Следователи предполагают, что духовой шкаф был неисправен или неправильно подключен.
Фото: БЕЛТА
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В Минске из-за электротравмы погиб подросток. Об этом сообщает Следственный комитет. Несчастный случай произошел накануне вечером. 13-летний школьник остался один...
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