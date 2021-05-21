Почему неправильный прикус может стать проблемой даже для взрослых и как его лечить?

Источник материала: ОНТ

Неправильный прикус может привести ко многим неприятным последствиям. Однако с этой проблемой сталкиваются не только дети и подростки, но и взрослые. Подробнее об ортодонтическом лечении зубов у взрослых рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов в программе «Наше утро» на ОНТ.

Ортодонтическое лечение зубов у взрослых. С вашим прикусом все в порядке, если ваши челюсти соразмерны и гармоничны по отношению к черепу. Все зубы имеют равную высоту коронки, расположены в пределах одного ряда. Между зубами нет промежутков, и зубы верхней и нижней челюсти смыкаются друг с другом.

Екатерина Юркевич, врач стоматолог-ортодонт: «Масочный режим – время носить брекеты. Многие пациенты не беспокоятся из-за того, что у них неправильный прикус. Что обычно происходит, если взрослый человек не исправляет неровные зубы? Зубы начинают смещаться и наклоняться. Скученность усиливается, состояние десны ухудшается. Неровные зубы сложно хорошо вычистить, а их-за этого появляются налет, запах изо рта, кариес и болезни десен. Зубы расшатываются и выпадают».

Прикус может изменяться в любом возрасте в случае некорректно проведенного протезирования, травмы челюсти или лица, опухолевого процесса, прорезывания зуба мудрости и в случае других причин. Это приводит к изменению речи и мимики, проблемам пережевывания пищи и, как следствие, проблемам желудочно-кишечного тракта. Лечение проводится путем установки брекет-систем и специальных кап.

Екатерина Юркевич, врач стоматолог-ортодонт: «Также неровные зубы оказывают негативное воздействие на эстетику лица. При неравномерной нагрузке жевательных мышц сустав изнашивается, при этом нижняя челюсть опускается и образуется второй подбородок. Эта проблема способствует возникновению заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Они сопровождаются головными болями, щелчками и хрустом при открывании рта, а также мышечными спазмами и асимметрией лица. Для лечения нарушений прикуса у взрослых мы используем брекет-системы различных производителей. Они могут быть как металлическими, так и прозрачными, в зависимости от пожеланий пациента».





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