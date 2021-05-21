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Почему неправильный прикус может стать проблемой даже для взрослых и как его лечить?
Источник материала: ОНТ
Неправильный прикус может привести ко многим неприятным последствиям. Однако с этой проблемой сталкиваются не только дети и подростки, но и взрослые. Подробнее об ортодонтическом лечении зубов у взрослых
Ортодонтическое лечение зубов у взрослых. С вашим прикусом все в порядке, если ваши челюсти соразмерны и гармоничны по отношению к черепу. Все зубы имеют равную высоту коронки, расположены в пределах одного ряда. Между зубами нет промежутков, и зубы верхней и нижней челюсти смыкаются друг с другом.
Прикус может изменяться в любом возрасте в случае некорректно проведенного протезирования, травмы челюсти или лица, опухолевого процесса, прорезывания зуба мудрости и в случае других причин. Это приводит к изменению речи и мимики, проблемам пережевывания пищи и, как следствие, проблемам желудочно-кишечного тракта. Лечение проводится путем установки брекет-систем и специальных кап.
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Неправильный прикус может привести ко многим неприятным последствиям. Однако с этой проблемой сталкиваются не только дети и подростки, но и взрослые. Подробнее об...
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