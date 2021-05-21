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«Я отвернулась всего на 5 секунд»: посмотрите на детские проделки, которые заставили родителей схватиться за голову
Источник материала: ОНТ
Детские шалости можно выделить в отдельный вид искусства. Малыши умудряются буквально за несколько секунд натворить дел, последствия которых родителям приходится устранять часами. Некоторые проделки детей кажутся забавными и могут рассмешить, другие – не на шутку рассердить взрослых, третьи – задаться вопросом: «Как такое возможно?» Мы собрали подборку детских выходок, которые заставили родителей схватиться за голову.
«А почему бы и нет?»
«Мой племянник хотел портрет Джорджа Вашингтона. Слава Богу, ему не нужен портрет Бенджамина Франклина»
«Пенная вечеринка»
Кажется, кто-то нашел машинку для стрижки
«Когда оставил ребенка на пару минут без присмотра»
«Мой брат испортил мою работу по проекту, над которым я работала неделю»
«Я отвернулась всего на 5 секунд»
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«Я отвернулась всего на 5 секунд»: посмотрите на детские проделки, которые заставили родителей схватиться за голову
Детские шалости можно выделить в отдельный вид искусства. Малыши умудряются буквально за несколько секунд натворить дел, последствия которых родителям...
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