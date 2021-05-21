«Я отвернулась всего на 5 секунд»: посмотрите на детские проделки, которые заставили родителей схватиться за голову

Источник материала: ОНТ

Детские шалости можно выделить в отдельный вид искусства. Малыши умудряются буквально за несколько секунд натворить дел, последствия которых родителям приходится устранять часами. Некоторые проделки детей кажутся забавными и могут рассмешить, другие – не на шутку рассердить взрослых, третьи – задаться вопросом: «Как такое возможно?» Мы собрали подборку детских выходок, которые заставили родителей схватиться за голову.

«А почему бы и нет?»



CellCoke

«Мой племянник хотел портрет Джорджа Вашингтона. Слава Богу, ему не нужен портрет Бенджамина Франклина»

Marabakes

«Пенная вечеринка» MrPiligrim

Кажется, кто-то нашел машинку для стрижки



fritz1215

«Когда оставил ребенка на пару минут без присмотра»

Prostoilogin

«Мой брат испортил мою работу по проекту, над которым я работала неделю»

Used_Notice

«Я отвернулась всего на 5 секунд»

Vanilla_thundr

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