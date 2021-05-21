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Диетолог назвала калорийные продукты, которые можно есть при похудении. Берите на заметку!
Источник материала: ОНТ
Даже в процессе похудения организму нужны некоторые калорийные продукты. Какие именно,
По словам врача, при похудении у человека может ухудшиться память, появиться апатия. Чтобы восполнить запас необходимых организму микроэлементов, не стоит отказываться от ряда калорийных продуктов – даже на диете.
Среди таких продуктов, по словам медика, – яйца. В них есть полезный холестерин, отвечающий за запасы энергии и состояние кожи. Также они содержат холин, который помогает улучшить работу нервной системы.
Следующий продукт – орехи. Особенно миндаль. Елена Кален подчеркнула, что он помогает сохранять хорошую память, предотвращает обвисание кожи и снижает количество морщин.
Диетолог порекомендовала включить в свое меню и рыбу – скумбрию, форель, лосось, поскольку в ней есть полезная жирная кислота Омега-3.
ФОТО: pixabay
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Даже в процессе похудения организму нужны некоторые калорийные продукты. Какие именно, рассказала диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram. По словам врача,...
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