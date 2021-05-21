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В Греции масштабные пожары уничтожают леса и строения
Источник материала: ОНТ
Сожжённые дома и вынужденная эвакуация: Грецию охватили масштабные лесные пожары.
На борьбу со стихией брошены сотни пожарных, специализированная техника и авиация, но их работу осложняют неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, до 50 км/ч, разносит пламя, и пожар не удаётся локализовать. Также борьбу с огнём затрудняет горный рельеф местности. Возгорание произошло ещё в среду вечером в оливковой роще. По данным местных властей, огонь уничтожил более 20 квадратных километров соснового леса и приблизился к населённым пунктам. Несколько домов уже сгорело, разрушены линии электропередачи. Дым от пожаров накрыл и Афины. В жаркую погоду лесные пожары в Греции возникают нередко. Три года назад жертвами одного из них стали более 100 человек.
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Сожжённые дома и вынужденная эвакуация: Грецию охватили масштабные лесные пожары. На борьбу со стихией брошены сотни пожарных, специализированная техника и...
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