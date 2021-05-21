ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Греции масштабные пожары уничтожают леса и строения

21.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Греции масштабные пожары уничтожают леса и строения

Сожжённые дома и вынужденная эвакуация: Грецию охватили масштабные лесные пожары.

На борьбу со стихией брошены сотни пожарных, специализированная техника и авиация, но их работу осложняют неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, до 50 км/ч, разносит пламя, и пожар не удаётся локализовать. Также борьбу с огнём затрудняет горный рельеф местности. Возгорание произошло ещё в среду вечером в оливковой роще. По данным местных властей, огонь уничтожил более 20 квадратных километров соснового леса и приблизился к населённым пунктам. Несколько домов уже сгорело, разрушены линии электропередачи. Дым от пожаров накрыл и Афины. В жаркую погоду лесные пожары в Греции возникают нередко. Три года назад жертвами одного из них стали более 100 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сожжённые дома и вынужденная эвакуация: Грецию охватили масштабные лесные пожары. На борьбу со стихией брошены сотни пожарных, специализированная техника и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Статкевічу і «падзельнікам» ўлады выставілі судовы пазоў на 3 мільёнаў рублёў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by