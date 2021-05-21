В Греции масштабные пожары уничтожают леса и строения

Источник материала: ОНТ

Сожжённые дома и вынужденная эвакуация: Грецию охватили масштабные лесные пожары.

На борьбу со стихией брошены сотни пожарных, специализированная техника и авиация, но их работу осложняют неблагоприятные погодные условия. Сильный ветер, до 50 км/ч, разносит пламя, и пожар не удаётся локализовать. Также борьбу с огнём затрудняет горный рельеф местности. Возгорание произошло ещё в среду вечером в оливковой роще. По данным местных властей, огонь уничтожил более 20 квадратных километров соснового леса и приблизился к населённым пунктам. Несколько домов уже сгорело, разрушены линии электропередачи. Дым от пожаров накрыл и Афины. В жаркую погоду лесные пожары в Греции возникают нередко. Три года назад жертвами одного из них стали более 100 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram