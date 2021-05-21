Большая вода: режим чрезвычайной ситуации введен в Хакасии

Источник материала: ОНТ

Большая вода – сразу в нескольких регионах России. Режим чрезвычайной ситуации введен в Хакасии.

Здесь уже несколько дней обильные осадки одновременно с таянием горного снега. Подтоплены полтысячи приусадебных и дачных участков и более сотни домов. Нарушено транспортное сообщение. Хуже всего дела в городе Абаза – там людей эвакуируют и разворачивают пункты временного размещения. Большая вода также пришла в Амурскую область, Хабаровский край, Бурятию, Туву. Спасатели и военные устраняют последствия, однако прогнозы не радуют: ливни продолжатся как минимум до конца недели.

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