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Стали известны результаты жеребьевки группового раунда финала чемпионата Европы по волейболу

21.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны результаты жеребьевки группового раунда финала чемпионата Европы по волейболу

Волейболистки сборной Беларуси узнали своих соперниц по групповому раунду финальной части чемпионата Европы.

Жеребьевка прошла в Белграде. Белорусская команда, попавшая в первую корзину, оказалась в группе С, где ее соперницами будут волейболистки Хорватии, Италии, Словакии, Венгрии и Швейцарии. Свои матчи команды проведут в хорватском Задаре. Отметим, что подопечные Дениса Матвеева уже встречались со швейцарками в квалификации и оба раза уверенно обыграли соперниц. Чемпионат Европы пройдет в сентябре этого года.

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Волейболистки сборной Беларуси узнали своих соперниц по групповому раунду финальной части чемпионата Европы. Жеребьевка прошла в Белграде. Белорусская команда,...
 
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