МИД Польши требует объяснений

В Польше считают, Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага, передает wnp.pl.





TUT.BY . Свою позицию по этому поводу МИД Польши довел до временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве, пишет





- МИД запросил разъяснения, носят ли высказывания генерального прокурора публицистический характер, или представляют официальную позицию белорусских властей и являются новыми руководящими принципами в отношениях с Польшей, — заявили в МИД Польши.





В МИД Польши полагают, что последние шаги белорусских властей в сфере исторической памяти зародились не в Минске . Но считают, что Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага.





Напомним, генеральный прокурор Андрей Швед ранее заявил, что получены сведения о еще живых нацистских преступниках, принимавших участие в действиях карательных батальонов во время ВОВ на территории Беларуси. Швед отметил, что в первую очередь это касается литовских батальонов СС и Армии Крайовой, в связи с чем в Литву и Польшу будут направлены поручения об оказании правовой помощи.







