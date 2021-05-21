На данный момент, тройка лидеров выглядит так:





Италия (рок-группа Måneskin);

Франция (Барбара Прави);

Мальта (Дестини Чукуньере).

















Вот все финалисты (в алфавитном порядке): Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия, Сан-Марино, Сербия, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.





Битва исполнителей пройдет 22 мая.





Напомним, что от Беларуси на «Евровидение» воасти выбрали группу «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Однако организаторы конкурса не допустили композицию, поскольку сочли ее политизированной. Представленная позже вторая песня также оказалась не соответствующей правилам конкурса. 26 марта стало известно, что EBU отстранил Беларусь от участия в «Евровидении».





о его можно смотреть онлайн на youtube-канале Евровидения После этого БТ отказалось транслировать конкурс, н



