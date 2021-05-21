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Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Белграде

21.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До полуфинала не дошла

Белоруска Александра Саснович (103 ВТА) в матче 1/4 финала турнира ВТА 250 в Белграде с призовым фондом 235 238 долларов проиграла представительнице Колумбии Марии Осорио Серрано (115 ВТА) — 4:6, 2:6.

Александра Саснович (103 ВТА, Беларусь) — Мария Камила Осорио Серрано (115 ВТА, Колумбия) — 4:6, 2:6
 
 
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