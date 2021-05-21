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Глеб против Кураньи. В Минске пройдет матч к 110-летию беларуского футбола
Источник материала: Партизан
В субботу, 5 июня, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет матч звезд, приуроченный к 110-летию беларуского футбола.
За команду звезд Европы сыграют победитель Лиги чемпионов Эдгарас Янкаускас, серебряный призер континентального первенства Кевин Кураньи из Германии, бронзовый призер чемпионата мира Звонимир Сольдо из Хорватии, еще один хорват Юрица Враньеш, португалец Педру Мендеш и чешский хавбек Томаш Росицки, передает «Прессбол».
Известно, что за сборную Беларуси выступят Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Александр Хацкевич и Сергей Штанюк.
Начало встречи в 20:00. Билеты поступят в продажу в ближайшее время.
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В субботу, 5 июня, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет матч звезд, приуроченный к 110-летию беларуского футбола.
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