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Статкевичу и его «подельникам» предъявили иск на 3 миллиона рублей
Источник материала: UDF
Николай Статкевич / Еврорадио
Об этом политзаключенный сообщил в письме своей жене Марине Адамович.
Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Артема Сакова, Дмитрия Попова и Владимира Цыгановича обвиняют в том, что они якобы с июня 2019-го планировали организацию массовых беспорядков в Беларуси во время подготовки и проведения президентских выборов в 2020 году.
Суд над ними должен пройти в Гомеле, но дата его еще не назначена. На днях политзаключенных этапировали в Гомель.
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Об этом политзаключенный сообщил в письме своей жене Марине Адамович.
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