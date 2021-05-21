ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Статкевичу и его «подельникам» предъявили иск на 3 миллиона рублей

21.05.2021 16:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Статкевичу и его «подельникам» предъявили иск на 3 миллиона рублей
Николай Статкевич / Еврорадио
Николаю Статкевичу и его «подельникам» Генпрокуратура выставила иск на 3,078 миллиона рублей (1,2 миллиона долларов)!

Об этом политзаключенный сообщил в письме своей жене Марине Адамович.

Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Артема Сакова, Дмитрия Попова и Владимира Цыгановича обвиняют в том, что они якобы с июня 2019-го планировали организацию массовых беспорядков в Беларуси во время подготовки и проведения президентских выборов в 2020 году.

Суд над ними должен пройти в Гомеле, но дата его еще не назначена. На днях политзаключенных этапировали в Гомель.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом политзаключенный сообщил в письме своей жене Марине Адамович.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист Илья Добротвор с пятью детьми покинул Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by