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Журналист Илья Добротвор с пятью детьми покинул Беларусь

21.05.2021 16:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналист Илья Добротвор с пятью детьми покинул Беларусь
Илья Добротвор / facebook.com/ilia.gsm
В Фейсбуке он объяснил отъезд заботой о безопасности детей:

«То, что делают власти в последнее время, имеет одно название — нацизм. Лукашизм гораздо опаснее того, который мы победили в 1945 году. Тот уничтожал физически, этот — еще и морально. Те, кто остался — держитесь, мы обязательно победим».


Жена Добротвора Инна уехала из Беларуси раньше: за портреты политзаключенных в окне ей выписали огромный штраф, а потом стали угрожать уголовным делом.
 
 
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Жена Добротвора Инна уехала из Беларуси раньше.
 
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