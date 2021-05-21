Источник материала: UDF



Илья Добротвор / facebook.com/ilia.gsm

«То, что делают власти в последнее время, имеет одно название — нацизм. Лукашизм гораздо опаснее того, который мы победили в 1945 году. Тот уничтожал физически, этот — еще и морально. Те, кто остался — держитесь, мы обязательно победим».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналист Илья Добротвор с пятью детьми покинул Беларусь Жена Добротвора Инна уехала из Беларуси раньше.

Жена Добротвора Инна уехала из Беларуси раньше: за портреты политзаключенных в окне ей выписали огромный штраф, а потом стали угрожать уголовным делом.