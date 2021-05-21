Источник материала: UDF



Илон Маск

«Площадка для вас готова!» - написал он в пятницу в «Твиттере»

«Мы предоставим все необходимое для создания на нем производства Tesla. Всего в республике 40 тысяч гектар промышленных площадей», - сказал он.

«У нас делали легендарные «Москвичи» и автомобили «Иж». Сейчас мы поставили на поток выпуск «Лады Весты» и готовы запустить «Теслу», - сказал он. Бречалов также заметил, что власти республики готовы адресно работать с инвестором, чтобы подобрать максимально комфортные условия для организации производства в Удмуртии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «У нас делали легендарные «Москвичи»: Илону Маску предложили открыть завод Tesla в Удмуртии Глава Удмуртии рассказал, что в регионе есть опыт запуска производства автомобилей.

По-английскидобавил, что Удмуртия готова предложить предприятию Маска налоговые льготы и функционирование в индустриальных парках. По его словам, республику можно назвать «самым предпринимательским» регионом в России, кроме того, здесь есть высококвалифицированные кадры.Бречалов уточнил, что в Удмуртии есть участок 200 гектаров рядом с Ижевском.Глава Удмуртии рассказал, что в регионе есть опыт запуска производства автомобилей на предприятии «Лада Ижевск».Американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Об этом заявил в пятницу глава SpaceX и Tesla, выступая на российском марафоне «Новое Знание».