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«У нас делали легендарные «Москвичи»: Илону Маску предложили открыть завод Tesla в Удмуртии

21.05.2021 16:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«У нас делали легендарные «Москвичи»: Илону Маску предложили открыть завод Tesla в Удмуртии
Илон Маск
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов предложил американскому предпринимателю Илону Маску разместить завод Tesla на готовой площадке в регионе и пообещал налоговые льготы.

«Площадка для вас готова!» - написал он в пятницу в «Твиттере»


По-английски Александр Бречалов добавил, что Удмуртия готова предложить предприятию Маска налоговые льготы и функционирование в индустриальных парках. По его словам, республику можно назвать «самым предпринимательским» регионом в России, кроме того, здесь есть высококвалифицированные кадры.
Бречалов уточнил ТАСС, что в Удмуртии есть участок 200 гектаров рядом с Ижевском.

«Мы предоставим все необходимое для создания на нем производства Tesla. Всего в республике 40 тысяч гектар промышленных площадей», - сказал он.


Глава Удмуртии рассказал, что в регионе есть опыт запуска производства автомобилей на предприятии «Лада Ижевск».

«У нас делали легендарные «Москвичи» и автомобили «Иж». Сейчас мы поставили на поток выпуск «Лады Весты» и готовы запустить «Теслу», - сказал он. Бречалов также заметил, что власти республики готовы адресно работать с инвестором, чтобы подобрать максимально комфортные условия для организации производства в Удмуртии.


Американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Об этом заявил в пятницу глава SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне «Новое Знание».
 
 
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Глава Удмуртии рассказал, что в регионе есть опыт запуска производства автомобилей.
 
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