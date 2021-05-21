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Лукашенко призвал Путина спасти белорусский рубль

21.05.2021 16:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко призвал Путина спасти белорусский рубль
Фото: Reuters
Угроза полноценного валютного кризиса в Белоруссии вынуждает президента Александра Лукашенко идти на уступки по ключевому направлению интеграции c Россией, в котором он годами держал оборону, - возможности контролировать и печатать собственную национальную валюту.

После введения санкций США, отрезавших белорусскую экономику от пятой части экспортных доходов, Лукашенко начал осторожно намекать на необходимость помощи в поддержании курса белорусского рубля.

«Одной из первостепенных задач» внутри ЕАЭС «является проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют», заявил он в пятницу. Лукашенко добавил, что «приветствует развитие общего платежного пространства союза» и считает важным «продолжать работу по построению общего финансового рынка» (цитаты по РИА Новости).


Поддержка от ЕАЭС в поддержании курса белорусского рубля понадобилась Лукашенко после того, как Вашингтон восстановил санкции против 9 госпредприятий Белоруссии, в том числе концерна «Белнефтехим» и крупнейшего в стране НПЗ «Нафтан».

Перерабатывая российскую нефть, которая поставляется в Беларуси со скидкой, НПЗ обеспечивают республике каждый пятый доллар валютной выручки, поступающей в экономику.

По данным Argus, уже в мае у Белоруссии начали возникать проблемы с продажей за рубеж нефтепродуктов: европейские банки стали отказывать в финансировании сделок. Нефтетрейдеры опасаются, что вскоре аналогичные санкции введет Евросоюз, после чего возможности экспорта закроются не только в долларах, но и в евро.

Валютные резервы белорусского ЦБ тем временем стремительно тают: с января 2020 года по апрель 2021-го их объем рухнул на 25%, до 6,9 млрд долларов. При этом непосредственно валюты в виде ликвидных активов осталось всего 2,8 млрд долларов.

Имеющаяся у Беларуси сумма уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта. Внешний долг Белоруссии превышает резервы в 6 раз и составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января).

Лукашенко осознает опасность и готовится к тяжелому валютному кризису в стране. 21 апреля он подписал указ, дающий Центральному банку право запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки таких сделок, а также требовать получать специальное разрешение на покупку и продажу инвалюты.

Помимо этого, НацБанк сможет де-факто конфисковать валюту со счетов юрлиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли, а также ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютные резервы белорусского ЦБ стремительно тают.
 
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