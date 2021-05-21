Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Одной из первостепенных задач» внутри ЕАЭС «является проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют», заявил он в пятницу. Лукашенко добавил, что «приветствует развитие общего платежного пространства союза» и считает важным «продолжать работу по построению общего финансового рынка» (цитаты по РИА Новости).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко призвал Путина спасти белорусский рубль Валютные резервы белорусского ЦБ стремительно тают.

После введения санкций США, отрезавших белорусскую экономику от пятой части экспортных доходов, Лукашенко начал осторожно намекать на необходимость помощи в поддержании курса белорусского рубля.Поддержка от ЕАЭС в поддержании курса белорусского рубля понадобилась Лукашенко после того, как Вашингтон восстановил санкции против 9 госпредприятий Белоруссии, в том числе концерна «Белнефтехим» и крупнейшего в стране НПЗ «Нафтан».Перерабатывая российскую нефть, которая поставляется в Беларуси со скидкой, НПЗ обеспечивают республике каждый пятый доллар валютной выручки, поступающей в экономику.По данным Argus, уже в мае у Белоруссии начали возникать проблемы с продажей за рубеж нефтепродуктов: европейские банки стали отказывать в финансировании сделок. Нефтетрейдеры опасаются, что вскоре аналогичные санкции введет Евросоюз, после чего возможности экспорта закроются не только в долларах, но и в евро.Валютные резервы белорусского ЦБ тем временем стремительно тают: с января 2020 года по апрель 2021-го их объем рухнул на 25%, до 6,9 млрд долларов. При этом непосредственно валюты в виде ликвидных активов осталось всего 2,8 млрд долларов.Имеющаяся у Беларуси сумма уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта. Внешний долг Белоруссии превышает резервы в 6 раз и составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января).Лукашенко осознает опасность и готовится к тяжелому валютному кризису в стране. 21 апреля он подписал указ, дающий Центральному банку право запрещать валютные и валютно-обменные операции, устанавливать предельные суммы и сроки таких сделок, а также требовать получать специальное разрешение на покупку и продажу инвалюты.Помимо этого, НацБанк сможет де-факто конфисковать валюту со счетов юрлиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли, а также ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках.