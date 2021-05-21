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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ГосДуму внесли закон о блокировке крупных иностранных интернет-ресурсов Норма коснется иностранных IT-компаний с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек.

Норма коснется иностранных IT-компаний с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек, которые удовлетворяют одному из четырех критериев: распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц.Для нарушителей подготовлены жесткие меры вплоть до частичной и полной блокировки. Кроме того, предусмотрен запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор персональных данных, ограничение на прием платежей от пользователей из России, а также запреты на распространение российской рекламы.Самая мягкая из мер - обязательное информировании пользователей из России о том, что ресурс нарушает законодательство.Компании, попадающие под законопроект, обяжут зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте РКН и использовать его для взаимодействия с государственными органами РФ, а также размещать электронную форму для обращений пользователей.Требования коснутся, в том числе, провайдеров хостинга, мессенджеров, операторов рекламных систем и «организаторов распространения информации» в интернете.При этом подпадающие под инициативу сервисы будут обязаны установить «одну из предлагаемых» Роскомнадзором программ для подсчета трафика. РКН, согласно проекту, будет вести на своем сайте специальный перечень «иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории РФ».Проект будет принят в ближайшее время - в Думе рассчитывают утвердить его до конца весенней сессии, говорил Хинштейн 11 мая.