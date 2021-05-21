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"Режим тишины" в секторе Газа прокомментировал посол Израиля в Беларуси
21.05.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая – Sputnik. Государство Израиль ценит поддержку, которую получает в эти дни от белорусской стороны, рассказал Sputnik посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман.
Кабинет министров Израиля принял решение о
При этом руководитель МИД Палестины Рияд аль-Малики ранее заявил, что прекращение огня с израильской стороны – "хороший шаг, однако этого мало".
Как напомнил Алекс Гольдман-Шайман, террористические организации из сектора Газа выпустили тысячи ракет по израильским городам, были убиты ни в чем не повинные мирные жители.
"Ни одна страна в мире не потерпит ракетных обстрелов своей территории, включая столицу государства, и не будет спокойно смотреть, как ракеты падают на головы мирных жителей. Каждое государство имеет право защищать свой суверенитет и своих граждан", – отметил он.
Израиль благодарит всех за беспрецедентную поддержку, которую оказали в эти дни многие страны мира, в том числе и Беларусь, подчеркнул посол. И добавил, что израильский флаг, который развивался над правительственными зданиями многих стран, лучше любых слов символизировал поддержку справедливости действий Израиля.
Израиль и Палестина: новый виток насилия
Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
Поводом для акций протеста стали ужесточенный контроль доступа к мечети Аль-Акса во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также угроза выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима по решению суда.
Из палестинского анклава по израильской территории были выпущены около четырех тысяч ракет, большую часть из них обезвредила
По последним данным, с израильской стороны погибли 12 человек, серьезные ранения получили более 50. Число палестинцев, погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, составило 232 человека, из них 65 несовершеннолетние. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
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