Кейт Миддлтон и принц Уильям встретятся в том месте, где полюбили друг друга

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон ожидает путешествие в прошлое: супруги встретятся в том самом месте, где когда-то полюбили друг друга.

Несколько дней назад Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, в котором говорится о том, что Кембриджи отправятся в мини-тур по Шотландии. Для пары эта поездка станет не просто рабочим визитом, но и целым путешествием во времени.

Принц отправится в поездку уже сегодня, 21 мая, а Миддлтон присоединится к нему в понедельник, 24 мая. Вместе супруги поедут на Оркнейские острова на севере Шотландии, где пообщаются с медицинским персоналом и волонтерами.

Однако особенное значение для пары будет иметь поездка в университет Сент-Эндрюс: именно тут Миддлтон и принц впервые встретились и полюбили друг друга.

Встреча состоялась почти что 20 лет назад, когда Уильям и Кейт были первокурсниками.

Во время посещения вуза, пара не только окунется в прошлое, но и пообщается со студентами, чтобы узнать их впечатления от учебы в условиях пандемии.

В заявлении сказано, что герцоги смогут уделить время не только работе, но и развлечениям: пара посетит киносеанс нового фильма "Круэлла" вместе с врачами.

И пока Кембриджи послушно исполняют свои королевские обязанности, беременная Меган Маркл и принц Гарри снова объединились с Опрой .

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