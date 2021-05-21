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Ученые рекомендовали побывать на Луне до 2025 года: позже будет слишком плохая погода
Источник материала: Onliner
Солнечные штормы могут оказаться фатальными для астронавтов, поэтому космические миссии планируются с учетом активности нашего светила, разрабатываются различные системы защиты. Солнце живет циклами активности, которые длятся примерно 11 лет, очередной начался в декабре 2019 года,
После смены начинается период спокойной «солнечной погоды», которая длится половину цикла, затем активность начинает нарастать. По этой причине астрономы считают правильным совершить пилотируемые полеты к Луне в первой половине текущего десятилетия: после 2025 года солнечные штормы будут нести повышенную опасность для астронавтов вдалеке от родной планеты.
Речь, в частности, идет об американской программе Artemis, в рамках которой в 2024 году запланирована высадка людей на Луну. Если программа сдвинется по срокам, астронавты могут оказаться на поверхности спутника Земли в самый пик активности Солнца.
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