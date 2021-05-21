Ученые рекомендовали побывать на Луне до 2025 года: позже будет слишком плохая погода

Источник материала: Onliner

Солнечные штормы могут оказаться фатальными для астронавтов, поэтому космические миссии планируются с учетом активности нашего светила, разрабатываются различные системы защиты. Солнце живет циклами активности, которые длятся примерно 11 лет, очередной начался в декабре 2019 года, пишет The New Scientist.

После смены начинается период спокойной «солнечной погоды», которая длится половину цикла, затем активность начинает нарастать. По этой причине астрономы считают правильным совершить пилотируемые полеты к Луне в первой половине текущего десятилетия: после 2025 года солнечные штормы будут нести повышенную опасность для астронавтов вдалеке от родной планеты.

Речь, в частности, идет об американской программе Artemis, в рамках которой в 2024 году запланирована высадка людей на Луну. Если программа сдвинется по срокам, астронавты могут оказаться на поверхности спутника Земли в самый пик активности Солнца.