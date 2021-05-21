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Уралов: белорусское общество ― непуганое конкурентными выборами
21.05.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Для введения единого дня голосования потребуется внести изменения в Конституцию и это можно сделать без референдума, рассказала в
Ключевой проблемой любых выборов и референдумов является их внутренняя легитимность, отметил в комментарии на радио Sputnik политический эксперт, главный редактор портала СОНАР 2050 Семен Уралов.
"Есть легитимность с точки зрения власти, то есть начальников, а есть легитимность с точки зрения участников ― граждан. Я остаюсь на позиции о том, что 90% кризиса можно было купировать в прошлом году, если бы была проведена грамотная избирательная кампания. Поэтому референдум будет проходить в таком же дискурсе, то есть власти нужно будет получить не только поддержку, но еще и убедить в том, что этот референдум является точкой выхода из кризиса", ― рассуждает Уралов.
На самом деле белорусским властям нужно провести две избирательных кампании, как бы парадоксально это ни звучало, убежден эксперт.
"Относительно единого дня голосования в Беларуси мне кажется, так как общество с электоральной точки зрения непуганое, они давно не видели каких-то конкурентных выборов ни мэров, ни губернаторов, поэтому единый будет день голосования или он будет разнесен, особого значения на данный момент не имеет", ― считает Уралов.
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