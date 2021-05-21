ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Управленец: «Предприниматель должен понимать, что государство будет с ним разбираться не по закону, а по понятиям»

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Что общего у «дела TUT.BY» и резидентов «Великого камня»?

Управленец: «Предприниматель должен понимать, что государство будет с ним разбираться не по закону, а по понятиям»

Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский считает, что претензии по поводу возможных проблем у TUT.BY должны были предъявлять и к руководству ПВТ.

— Есть определенные правила, на основании которых TUT.BY, будучи резидентом ПВТ, уплачивал налоги. Когда-то было 9% подоходного налога, теперь больше. ФСЗН там тоже сокращенный, плюс схема уплаты при больших заработных платах другая, когда в фонд платится определенная сумма не со всей заработной платы, — объяснил специалист на Примусе. — Зарплата генерального директора может составлять до 8 средних заработных плат сотрудников. Поэтому, если компания прибыльная и она способна платить высокую заработную плату и сотрудникам, и директору, которую нам предъявили, почему нет.

Другое дело, принятие решения задним числом. Оказывается, они не по правилам ПВТ получали доход, и ПВТ в тот же день, когда началась активная фаза контроля, тут же исключил компанию.

Но ведь есть же форма предоставления отчетов, проверок. И процедура здесь должна быть прозрачной. Если у вас есть претензии, то, в первую очередь они должны быть предъявлены к руководству ПВТ! Они должны нести ответственность за своего резидента, которого должны были проверять.

Специалист уверен, что произошедшее с TUT.BY отразится на страновом имидже Беларуси и заставит задуматься о сотрудничестве с государством другие компании.

— Мы говорим здесь о том самом страновом имидже, о том, что о таких «правилах игры» сейчас задумаются другие компании, в том числе работающие или собирающиеся прийти в «Великий камень». Любому частному предприятию, которое собирается подписывать инвестиционные договоры с государством, соглашается получать различные льготы, преференции, субсидии, прежде чем это сделать, необходимо задуматься о том, как с ними в будущем может поступить за это государство.

Предприниматель должен понимать, что за эти преференции он обязан государству, и что в нашей стране с ним будут разбираться не по закону, а по понятиям, — предупредил управленец.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Расейскі дэпутат прапанаваў беларускім стварыць камісію супраць замежнага ўмяшальніцтва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by