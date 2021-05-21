Фигурантам «дела Тихановского» выдвинули претензии на три миллиона рублей

Генеральная прокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3 млн 78 тыс. рублей, сообщила супруга Николая Статкевича Марина Адамович в «Фейсбуке» со ссылкой на письмо политика.





Процесс над Тихановским, Статкевичем, а также блогерами Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, членом инициативной группы Светланы Тихановской Артемом Саковым и модератором соцсетей Дмитрием Поповым пройдет в Гомельском областном суде, передает БелаПАН .

Согласно материалам дела Тихановский и Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович «и другие граждане» с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году.

Ранее Генпрокуратура заявила, что фигуранты нанесли ущерб на сумму «более 3 млн рублей», на их имущество наложен арест на сумму более 2 млн рублей.