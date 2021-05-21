Названы пять главных мошеннических схем при покупке б/у автомобиля

Источник материала: Onliner

Одна из главных проблем рынка б/у машин — покупатели не могут быстро выявить распространенные мошеннические схемы с подержанными авто. Некоторые авто могут отлично выглядеть, однако при проверке выявляется множество скрытых дефектов, что в будущем неизбежно приведет к неожиданному ремонту. Международная платформа проверки истории машин carVertical провела исследование по изучению самых распространенных схем обмана.

Сервис собрал много информации об отдельных автомобилях, включая записи из национальных и частных реестров, страховых компаний и баз данных угнанных автомобилей во многих странах. Все эти источники (более 1 миллиона отчетов) были использованы для исследования за период с апреля 2020-го по апрель 2021 года. Выделили наиболее распространеные виды обмана.

Автомобиль был поврежден в ДТП

Исследование показало, что почти треть (31%) всех автомобилей, проверенных через эту платформу, получали повреждения в авариях.

При выборе автомобиля рекомендуют проверить зазоры между элементами кузова. Если некоторые зазоры сильно отличаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный кузовной ремонт. Мошенники и недобросовестные продавцы пытаются скрыть такие дефекты.

Скрученный пробег

Каждый шестой автомобиль (16,7%) в исследовании был со скрученным пробегом. Мошенничество с пробегом очень распространено среди нечистых на руку дельцов, которые импортируют б/у авто и пытаются продать их с заниженными показателями одометра. Особенно часто встречается смотанный пробег в дизельных автомобилях. Разовая коррекция одометра — дешевая услуга на черном рынке, однако она может увеличить стоимость автомобиля на 25%. И даже больше — для особенно востребованных вариантов.

Отмотанный пробег обнаружить достаточно несложно. Износ автомобиля может говорить сам за себя. Если сиденья, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другой автомобиль.

Краденый автомобиль

Это, пожалуй, самое худшее, что может случиться с покупателем. Обычно в таком случае ТС конфискуют, а вот вернуть деньги может быть сложно, часто — нереально. За последние 12 месяцев платформа идентифицировала несколько сотен краденых автомобилей.

Автомобиль использовался как такси (или сдавался в прокат)

Некоторые водители даже не подозревают, что их автомобиль ранее использовался как такси или его сдавали в аренду. Такие машины, как правило, обладают большим пробегом. И вследствие эксплуатации в основном в городских условиях уже достаточно изношены. Обслуживание таких авто часто бывает не очень качественным из-за экономии.

В прошлом году при проверках истории было выявлено около двух тысяч автомобилей, которые ранее эксплуатировались в качестве такси или сдавались в прокат.

Цена автомобиля слишком низкая

Покупателям б/у авто лучше избегать подозрительно дешевых мащин, хотя для многих соблазн слишком велик. Если цена излишне хороша, чтобы быть правдой, покупателю стоит особенно тщательно проверить автомобиль, также сравнивая его с аналогичными вариантами на других авторынках. Такой вариант может выглядеть очень заманчиво, но на практике может оказаться, что автомобиль пригнан из-за границы и у него скручен пробег или имеются серьезные скрытые дефекты. В итоге покупателю лучше сразу остановиться и поискать другой автомобиль.

Стоит заметить, низкая цена необязательно является признаком мошенничества. Иногда людям нужно срочно продать машину по тем или иным причинам. Хотя в большинстве случаев низкая цена — это веский повод для проверки истории автомобиля.