Почем сейчас земельные участки под Минском? Узнали цены

Источник материала: Onliner

Продолжаем рассказывать о результатах земельных аукционов в Минском районе. Сегодня на торгах разыграли 21 лот, почти все из них проданы. Причем некоторые — после упорной борьбы: на один из участков претендовало 24 человека. Результаты аукциона смотрите в нашей таблице.

Самым востребованным из двух десятков оказался участок в Заславле (коттеджный поселок Загорье на берегу Минского моря). Раньше участки здесь бесплатно выделялись очередникам, а сейчас остатки продаются на аукционах. 7 соток с электричеством и газом предлагались по начальной цене 14 776 рублей. Борьба развернулась нешуточная: заявления подали 24 человека. В ходе торгов цена увеличилась до 101 000 рублей, что эквивалентно $40 188.

12 человек претендовали на 13 соток с электричеством и газом в поселке Городище, что близ Колодищ. Цена этого лота возросла более чем в 4 раза — с 39 000 до 162 913 рублей. В соседних Колодищах (в старой части поселка) на торги выставлялись два участка с аналогичной начальной ценой. Первый будет продан за 111 272 рубля, второй — за 125 000.

Бодро прошли торги за участок в деревне Городище Щомыслицкого сельсовета. Это тихое и красивое место, где сохранились древние земляные валы. На 15 соток с электричеством было подано 10 заявок — цена увеличилась с 39 200 до 123 026 рублей.

Были, конечно, и участки подешевле. Например, 6,75 сотки с электричеством в деревне Белица Самохваловичского сельсовета ушли с молотка за 12 100 рублей. Участки в деревне Дубинки Крупицкого сельсовета (26 км от МКАД) купили за 31 384 и 28 295 рублей. 7 соток в Гатово с электричеством, газом и водопроводом купили за 43 600 рублей.

Результаты торгов смотрите в таблице.





Торги проводились Минским областным центром инвестиций и приватизации. Анонсы предстоящих аукционов можно отслеживать на сайте этой организации.