Силовики пришли в студию «Белсат»

Источник материала: Onliner

Поступают сообщения о том, что представители силовых ведомств пришли в минскую студию «Белсат», где снимается программа «Кожны з нас».

Ведущий передачи Глеб Лободенко подтвердил журналистам Onliner, что в студию пришли силовики. Творческой группы там не было, но были техники. Сейчас они не выходят на связь.

Onliner обратился к официальному представителю МВД Ольге Чемодановой за комментарием. Она сообщила, что пока не может подтвердить информацию.

(будет дополнено)