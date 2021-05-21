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Силовики пришли в студию «Белсат»
Источник материала: Onliner
Поступают сообщения о том, что представители силовых ведомств пришли в минскую студию «Белсат», где снимается программа «Кожны з нас».
Ведущий передачи Глеб Лободенко подтвердил журналистам Onliner, что в студию пришли силовики. Творческой группы там не было, но были техники. Сейчас они не выходят на связь.
Onliner обратился к официальному представителю МВД Ольге Чемодановой за комментарием. Она сообщила, что пока не может подтвердить информацию.
(будет дополнено)
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Поступают сообщения о том, что представители силовых ведомств пришли в минскую студию «Белсат», где снимается программа «Кожны з нас».Читать далее…
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